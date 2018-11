Scacchi, Mondiale 2018: Magnus Carlsen è Campione del Mondo! Fabiano Caruana travolto negli spareggi rapid

Reigning world chess champion Norway's Magnus Carlsen (R) hits the clock as he plays in the tie-break matches of the 2018 World Chess Championship against challenger US player Fabiano Caruana (L) in London on November 28, 2018. - Three-time defending champion Magnus Carlsen and US challenger Fabiano Caruana face a nerve-wracking showdown in the World Chess Championship in London on Wednesday, after 12 regular games failed to break the deadlock. The two young masters face off in the tie-break, which consists of four rapid matches with 25 minutes for each player with an increment of 10 seconds after each move. (Photo by Tolga AKMEN / AFP)

Magnus Carlsen, nato a Tornsberg, Norvegia, il 30 novembre 1990, si conferma Campione del Mondo di scacchi anche in questo 2018. Dopo tre partite rapid, il suo sfidante, l’italoamericano Fabiano Caruana, di due anni più giovane, è risultato sconfitto in tutte le occasioni: un crollo del tutto inatteso, visto l’andamento delle partite a cadenza classica, che avevano visto i due contendenti pattare per 12 volte su 12.

Tanto difficile (e poi impossibile) è stato spezzare l’equilibrio nelle partite a tempo normale, tanto facile è stato romperlo già nella prima partita a cadenza veloce, con 25 minuti a testa più 10 secondi di incremento a mossa. Carlsen, col Bianco, ha subito ripreso in mano l’Apertura Inglese (1. c4 e5), portando presto Caruana in complicazioni che lo hanno messo in condizione svantaggiosa sia sulla scacchiera che sull’orologio: alla diciannovesima mossa, l’italoamericano ha commesso un errore in grado di spingere Carlsen sulle soglie del primo punto intero della partita. Il norvegese, però, ha scambiato svariati pezzi, decidendo di restare con le torri e il pedone in più, diminuendo considerevolmente il proprio vantaggio. Proprio quando l’attesa per la patta era chiara, il tempo ha giocato un bruttissimo scherzo allo sfidante, che ha completamente sbagliato l’esecuzione di quello che, anche a questi livelli, è uno dei finali più difficili in assoluto, anche dopo che se ne sono scritti montagne di libri in merito. La situazione di drammatico zeitnot di entrambi ha generato una serie di errori reciproci, solo che il classico detto “sbaglia bene chi sbaglia per penultimo” ha fatto sorridere Carlsen, passato in vantaggio dopo l’abbandono di Caruana alla cinquantacinquesima mossa.

Caruana, a quel punto, ha spinto come un dannato nella seconda partita a tempo veloce, col vantaggio del Bianco e di una Difesa Siciliana in cui, dopo 17 tratti più veloci del Concorde, di Usain Bolt e di un falco pellegrino contemporaneamente, si è trovato in posizione migliore. La necessità di vincere per bilanciare immediatamente la situazione, però, gli si è ritorta contro, perché ha adottato un piano del tutto sbagliato avanzando il pedone c, perdendo nel giro di pochi minuti anche la seconda partita: di fronte all’ineluttabilità della perdita di un pezzo, l’abbandono è risultato inevitabile, in appena ventotto mosse.

Sul 2-0, Carlsen ha compreso di poter tranquillamente giocare per pattare, mentre Caruana è stato obbligato all’impresa disperata: vincere per avere una speranza di arrivare alla quarta partita. Nonostante diversi tentativi dell’italoamericano, che ha giocato la Siciliana col Nero, la posizione è andata molto presto verso la parità assoluta. Quel risultato, però, allo sfidante non poteva andar bene, e così ha forzato ancora, finendo col commettere, di cavallo, prima un’imprecisione e poi un errore che hanno causato la sconfitta anche nel terzo incontro. Alla cinquantunesima mossa, il terzo abbandono della giornata ha sancito la presenza di un Campione del Mondo: colui che già lo era, Magnus Carlsen. Per lui è la terza difesa vittoriosa dello scettro iridato, nonché il quarto match vinto con in palio il titolo.

Di seguito la trascrizione delle tre partite che hanno deciso il titolo:

PRIMA PARTITA RAPID

BIANCO NERO M. Carlsen (NOR) F. Caruana (USA) 1. c4 e5 2. Cc3 Cf6 3. g3 Ab4 4. e4 O-O 5. Cge2 c6 6. Ag2 a6 7. O-O b5 8. d4 d6 9. a3 Axc3 10. Cxc3 bxc4 11. dxe5 dxe5 12. Ca4 Ae6 13. Dxd8 Txd8 14. Ae3 Cbd7 15. f3 Tab8 16. Tac1 Tb3 17. Tfe1 Ce8 18. Af1 Cd6 19. Tcd1 Cb5 20. Cc5 Txb2 21. Cxe6 fxe6 22. Cxc4 Cd4 23. Axd4 exd4 24. Axe6+ Rf8 25. Txd4 Re7 26. Txd7+ Txd7 27. Axd7 Rxd7 28. Td1+ Re6 29. f4 c5 30. Td5 Tc2 31. h4 c4 32. f5+ Rf6 33. Tc5 h5 34. Rf1 Tc3 35. Rg2 Txa3 36. Txc4 Re5 37. Tc7 Rxe4 38. Te7+ Rxf5 39. Txg7 Rf6 40. Tg5 a5 41. Txh5 a4 42. Ta5 Ta1 43. Rf3 a3 44. Ta6+ Rg7 45. Rg2 Ta2+ 46. Rh3 Ta1 47. h5 Rh7 48. g4 Rg7 49. Rh4 a2 50. Rg6 Rf7 51. h6 Tb1 52. Ta7+ Rg8 53. Txa2 Tb5+ 54. Rg6 Tb6+ 55. Rh5 abbandona

SECONDA PARTITA RAPID

BIANCO NERO F. Caruana (USA) M. Carlsen (NOR) 1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 e5 6. Cdb5 d6 7. Cd5 Cxd5 8. exd5 Ce7 9. c4 Cg6 10. Da4 Ad7 11. Db4 Db8 12. h4 h5 13. Ae3 a6 14. Cc3 a5 15. Db3 a4 16. Dd1 Ae7 17. g3 Dc8 18. Ae2 Ag4 19. Tc1 Axe2 20. Dxe2 Df5 21. c5 O-O 22. c6 bxc6 23. dxc6 Tfc8 24. Dc4 Ad8 25. Cd5 e4 26. c7 Axc7 27. Cxc7 Ce5 28. Cd5 Rh7 abbandona

TERZA PARTITA RAPID

BIANCO NERO M. Carlsen (NOR) F. Caruana (USA) 1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. c4 Cc6 4. d4 cxd4 5. Cxd4 Ac5 6. Cc2 Cf6 7. Cc3 O-O 8. Ae3 b6 9. Ae2 Ab7 10. O-O De7 11. Dd2 Tfd8 12. Tfd1 Ce5 13. Axc5 bxc5 14. f4 Cg6 15. De3 d6 16. Td2 a6 17. Tad1 Dc7 18. b3 h6 19. g3 Td7 20. Af3 Te8 21. Df2 Ce7 22. h3 Ted8 23. Ag2 Cc6 24. g4 Da5 25. Ca4 Dc7 26. e5 dxe5 27. Cxc5 Txd2 28. Txd2 Txd2 29. Dxd2 Aa8 30. fxe5 Dxe5 31. Cd7 Db2 32. Dd6 Cxd7 33. Dxd7 Dxc2 34. De8+ Rh7 35. Dxa8 Dd1+ 36. Rh2 Dd6+ 37. Rh1 Cd4 38. De4+ f5 39. gxf5 exf5 40. De3 Ce6 41. b4 Cg5 42. c5 Df6 43. c6 Ce6 44. a4 Cc7 45. Df4 Ce6 46. Dd6 Da1+ 47. Rh2 Cd4 48. c7 Dc3 49. Dc5 De3 50. c8=Q f4 41. Dg4 abbandona