Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla 2018: Klimov regala la prima vittoria di sempre alla Russia! Alex Insam a punti

Prima tappa della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci che va in archivio con la prima vittoria in carriera di Evgeniy Klimov, il quale porta alla Russia il primo successo della storia nella disciplina nel circuito maggiore. Il 24enne russo, vincitore del Grand Prix estivo, ha dominato la gara sull’HS134 di Wisla (Polonia) imponendosi in entrambe le manche e precedendo sul podio il tedesco Stephan Leyhe ed il giapponese Ryoyu Kobayashi, entrambi al primo podio in carriera. Amaro quarto posto per il dominatore della passata stagione Kamil Stoch, il quale ha pagato una sbavatura nell’atterraggio del secondo salto.

Nella prima serie due atleti hanno fatto la differenza rispetto a tutti gli altri, con il russo Klimov in testa con due punti di vantaggio sul polacco Stoch e più di cinque rispetto al giapponese Kobayashi e al sorprendente Zajc, mentre hanno faticato oltremodo il tedesco Richard Freitag (26° al termine della prima manche) ed il norvegese Daniel Tande (fuori dalla zona punti), rispettivamente secondo e terzo classificato della scorsa Coppa del Mondo. Nella seconda parte di gara è andata in scena una splendida rimonta da parte del tedesco Leyhe, 6° dopo la prima prova, il quale ha sfruttato nel migliore dei modi delle condizioni del vento favorevoli per atterrare a quota 130.5 metri, una misura sufficiente per salire sul secondo gradino del podio davanti ad un solido Kobayashi. Stoch non è stato brillante come in occasione del primo salto ed ha pasticciato nell’atterraggio, sperperando diversi punti che gli sono costati la vittoria ed il podio. Klimov ha saltato per ultimo ma non ha tremato, infatti ha volato in modo impeccabile per 131.5 metri con vento alle spalle conservando la prima piazza e chiudendo con 6.7 punti di vantaggio su Leyhe, 7.8 su Kobayashi e 8.1 su Stoch.

L’azzurro Alex Insam si è migliorato rispetto alle qualificazioni ed ha conquistato un ottimo 28° posto, centrando la zona punti alla prima gara della stagione e mostrando dei segnali di crescita rispetto all’anno scorso. Il ventenne nativo di Bressanone è riuscito ad accedere alla seconda serie di salti grazie alla 27ma piazza ottenuta nella prima manche con una buona prova da 119.5 metri (110.5 punti) con leggero vento alle spalle. Il secondo salto è stato all’altezza del precedente per quanto riguarda la misura (120.0 metri), anche se è stato aiutato da condizioni favorevoli di vento frontale che lo hanno aiutato soprattutto nella prima fase di volo. Insam ha perso una posizione rispetto alla prima parte di gara ed ha chiuso in 28° piazza con 216.9 punti complessivi, distante 22 lunghezze dalla top20.













Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock