Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla 2018: il russo Klimov è primo nelle qualificazioni, Alex Insam si qualifica mentre Colloredo è fuori

La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci ha ufficialmente aperto i battenti con le qualificazioni della prima tappa di Wisla, in Polonia, che si disputa sul Large Hill da HS134. Il russo Evgeniy Klimov ha chiuso in vetta a sorpresa con il pettorale 23, saltando 137 metri e sfruttando una folata di vento frontale che gli ha permesso di fare la differenza nella fase di volo rispetto a tutti gli altri. Klimov ha ottenuto 137.7 punti, precedendo di 1.4 il padrone di casa polacco Dawid Kubacki e di 2.5 il tedesco Stephan Leyhe. I big hanno deluso, anche se non si sono registrate eliminazioni eccellenti, in particolare il detentore della Sfera di Cristallo Kamil Stoch ha ottenuto una modesta 48^posizione con un salto da 111 metri che gli è valso 105.7 punti. Qualificazione strappata senza strafare anche per il norvegese Robert Johansson, 38°, l’austriaco Schlierenzauer, 26°, ed il tedesco Wellinger, 46°.

La punta della Nazionale Italiana, Alex Insam, ha strappato la qualificazione con un discreto salto di 117.5 metri che gli è valso la 47^ piazza assoluta con 105.8 punti. Il 20enne nativo di Bressanone non si è confermato sui livelli dei salti di prova, non riuscendo a sfruttare nel migliore dei modi delle buone condizioni di vento (leggermente alle spalle) e accedendo alla competizione di domenica per appena 2.9 punti, perciò non sarà semplice entrare in zona punti. Prestazione negativa per Sebastian Colloredo, che ha faticato sia nei salti di allenamento che in occasione della prova valida per la qualificazione, in cui ha ottenuto 91.3 punti saltando 106.0 metri con vento frontale. Il 31enne azzurro ha chiuso in 64ma posizione, distante ben 13 lunghezze dalla cinquantesima posizione occupata da Deschwanden che valeva la qualificazione alla gara di domenica.













Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock