Salto con gli sci, Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2018: Ryoyu Kobayashi a caccia di conferme dopo la doppietta di Ruka, Italia presente solo con Insam

Dopo il weekend complicato di Ruka, in cui le condizioni meteorologiche estreme hanno condizionato in parte il programma, il circuito maggiore maschile di salto con gli sci si trasferisce a Nizhny Tagil (in Russia) per la terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Sul trampolino HS134 russo si disputeranno due gare individuali in cui il giapponese Ryoyu Kobayashi proverà a confermare lo strapotere dimostrato in Finlandia per allungare in classifica generale e per lanciare un segnale importante a tutti gli avversari.

Il nipponico si è imposto in entrambe le gare disputate a Ruka, mettendo in mostra una prestazione superlativa soprattutto nella seconda serie della gara di domenica, in cui ha eguagliato il record del trampolino infliggendo al tedesco Wellinger (2°) un distacco complessivo di 22 punti. Si profila un fine settimana molto importante per capire il reale valore in ottica Coppa del Mondo di Evgeniy Klimov, dominatore assoluto della prima tappa a Wisla (in cui ha portato alla Russia la prima vittoria della storia in Coppa) ma solo ai margini della zona punti in Finlandia. Il russo, vincitore della classifica generale del Grand Prix estivo, proverà a ritrovare le sensazioni giuste proprio sul trampolino casalingo di Nizhny Tagil per regalare al proprio pubblico un piazzamento di prestigio.

I pretendenti al successo di tappa e al podio non mancano, in particolare i due polacchi Kamil Stoch e Piotr Zyla che sono stati molto costanti nelle prime tre gare senza riuscire ad ottenere l’exploit del successo. Ci si attende molto anche dai tedeschi più in forma del momento come Andreas Wellinger e Stephan Leyhe, oltre ad un risveglio dei vari Richard Freitag, Karl Geiger e Markus Eisenbichler, i quali hanno un ottimo feeling con il trampolino di Nizhny Tagil come testimoniano i risultati superlativi raccolti nella passata stagione. Discorso a parte per l’Italia, che torna a gareggiare con Alex Insam dopo aver saltato le gare di Ruka per affinare la preparazione a Wisla in vista del prosieguo della stagione. Il giovane azzurro proverà a confermare le buone impressioni destate nella prima gara stagionale, cercando di andare a punti per trovare la continuità che è sempre mancata in passato.













Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock