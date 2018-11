Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer 2018: Sara Takanashi impressiona e domina le qualificazioni, Malsiner e Runggaldier qualificate agevolmente

Il primo atto ufficiale della Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile è andato in archivio con il dominio della giapponese Sara Takanashi nelle qualificazioni del trampolino HS98 di Lillehammer, in Norvegia. La prima serie di salti della stagione ha visto la magnifica prestazione del fenomeno nipponico quattro volte vincitore della Sfera di Cristallo, che ha inflitto ben 15.2 punti di distacco alla seconda con un salto di 96.0 metri ottenuto da due stanghe più in basso rispetto alle dirette inseguitrici. Takanashi ha totalizzato 138.5 punti, precedendo la russa Sofia Tikhonova (123.3) e l’austriaca Eva Pinkelnig (122.8), mentre le altre due favorite principali sono rimaste più attardate.

La norvegese Maren Lundby, detentrice della Coppa del Mondo e vincitrice della prova olimpica a Pyeongchang, ha cominciato la stagione post-olimpica con una sesta piazza a causa di una folata di vento alle spalle che l’ha sicuramente penalizzata. Lundby è atterrata dopo appena 84 metri ma è stata aiutata nel punteggio dalla stanga più bassa di partenza (la stessa di Takanashi) e dalla compensazione del forte vento alle spalle, totalizzando 118.6 punti. La tedesca Katharina Althaus, argento olimpico a Pyeongchang, ha messo a referto la stessa misura della rivale norvegese ma con condizioni di vento meno penalizzanti, infatti ha chiuso solo in decima piazza con 110.1 punti.



Le due azzurre impegnate hanno ben figurato ottenendo una qualificazione abbastanza agevole per la prima gara del fine settimana norvegese, con Lara Malsiner 19^ ed Elena Runggaldier 23^. La giovanissima sorella di Manuela (out per infortunio) ha strappato il pass per il primo evento ufficiale della stagione con un buonissimo salto di 87.0 metri con vento pressochè assente, che le è valso la 19ma piazza con 103.1 punti. Elena Runggaldier si è confermata sulle misure ottenute in allenamento saltando 82.5 metri con leggero vento alle spalle e totalizzando 97.2 punti ampiamente sufficienti per qualificarsi alla gara di domani in 23ma posizione.













erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Facebook Lara Malsiner