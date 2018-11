Salto con gli sci, Alex Insam pronto per la nuova stagione: “Ho una preparazione migliore e voglio battere il mio record personale”

La nuova stagione della Coppa del mondo di salto con gli sci scatterà questo fine settimana a Wisla (Polonia). Venerdì 16 novembre si inizierà con le qualificazioni sul trampolino HS134 in cui troveremo in gara due azzurri: Sebastian Colloredo e Alex Insam. Proprio quest’ultimo, dopo aver dimostrato più volte il suo grande talento, è chiamato in questa stagione a fare il salto di qualità e ritagliarsi un posto tra i migliori del circuito.

Il trampolino di Wisla evoca però brutti ricordi a Insam, che nel 2016 subì un infortunio che lo costrinse ad un lungo periodo di stop: “All’atterraggio il mio ginocchio ha ceduto e mi è uscita la rotula – ha dichiarato a FISI TV – sono stato fuori 4-5 mesi. Il fisico di un saltatore è molto al limite, devi riuscire a tenerti in forma e io provo a nutrirmi il più normalmente possibile, ma devo fare tanta attenzione”.

Il 20enne gardenese non ha però paura ed è pronto a spingersi oltre i propri limiti in questa stagione: “Nel mio sport tanti hanno paura, ma io no. Ho la tecnica giusta e riesco a metterla in atto. Quest’anno devo fare del mio meglio, riuscire a superare i 230 metri e magari anche battere il mio record personale e italiano che è di 232 metri. Inizio la stagione con più fiducia e una preparazione migliore. Mi sono allenato di più e sono riuscito a togliere tutti i dolori che avevo negli anni scorsi”.













Foto: Lapresse