Rugby, verso Italia-Australia. Ghiraldini suona la carica: “Dovremo essere cinici e sfruttare ogni occasione”

L’Italia si prepara alla super sfida di domani contro l’Australia, test match di novembre che si giocherà allo Stadio Euganeo di Padova. Gli azzurri cercheranno l’impresa contro i fortissimi Wallabies, la nostra Nazionale è ringalluzzita dalla vittoria sulla Georgia e spera di tenere testa ai fenomeni oceanici che invece vogliono riscattare la sconfitta contro il Galles.

A suonare la carica alla vigilia dell’incontro è capitan Leonardo Ghiraldini nella consueta conferenza stampa: “La partita di sabato scorso è stata molto importante. Avevamo l’obiettivo di portare a casa il risultato pieno e ci siamo riusciti. Ci sono degli aspetti positivi oltre al risultato finale ma anche qualcosa che dobbiamo migliorare. L’Australia per modo di giocare è diversa rispetto alla Georgia: non stanno attraversando un buon momento ma la qualità dei giocatori è di alto livello e non può essere messa in discussione. Non hanno avuto fortuna nell’esito finale delle recenti partite, ma hanno affrontato in ogni caso avversari importanti. Dal canto nostro dovremo essere cinici e sfruttare tutte le occasioni che ci capiteranno e cercare di tenere alta la pressione su di loro”.



Ghiraldini elogia le qualità degli azzurri: “Abbiamo qualità nella fase offensiva. Contro la Georgia abbiamo messo a segno 4 mete dimostrando di poterne realizzarne altre. Domani sarà una partita diversa e dovremo mettere in campo tutto l’ottimo lavoro svolto nei giorni scorsi: abbiamo avuto una settimana “ordinaria” di lavoro e ci siamo allenati al completo. Sfruttando la confidenza della vittoria di sabato scorso unita alla nostra qualità, credo che possiamo raggiungere risultati importanti”.

Infine qualche parola sul capitano Sergio Parisse che purtroppo è assente: “Con Sergio Parisse ci parliamo spesso. Anche la settimana scorsa ha cercato di dare il suo supporto senza essere invadente trovando i momenti giusti per farci sentire la sua vicinanza. Conosciamo le sue qualità tecniche e mentali: sappiamo che chi giocherà al suo posto in quel ruolo farà bene”.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: luigi mariani livephotosport