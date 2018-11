Rugby, Test Match novembre 2018: Irlanda-Italia 54-7. Conor O’Shea: “Sono deluso per i nostri errori”

L’Italia del rugby ha perso per 7-54 contro l’Irlanda nel primo Test Match della finestra autunnale: gli azzurri sono crollati nella ripresa dopo aver chiuso sotto 7-14 la prima frazione. L’unica meta azzurra porta la firma di capitan Michele Campagnaro, che a fine partita ha parlato al sito federale assieme a Conor O’Shea.

Il CT della Nazionale ha così esordito: “Alla fine del primo tempo abbiamo fatto un grande partita con opportunità per andare anche in meta più volte. Nella ripresa abbiamo regalato all’Irlanda la possibilità di ampliare il divario a loro favore. Parliamo dei momenti chiave: l’inizio del secondo tempo è uno di questi. Sono deluso per i nostri errori. In fase difensiva abbiamo fatto anche cose buone, ma non sono contento per altre situazioni“.

Il tecnico irlandese guarda già alla prossima partita: “E’ importante il nostro recupero in vista della partita contro la Georgia a livello mentale e fisico. Il vero problema per noi sono stati i primi minuti del secondo tempo. Abbiamo giocato contro la seconda squadra al mondo che ha sfruttato le occasioni che ha creato. Se rivedete la partita, la nostra difesa in tanti momenti è stata buona“.

O’Shea ha poi concluso: “L’energia di ogni partita cambia, a seconda anche degli episodi. Noi dobbiamo lavorare molto su questi aspetti, cercando di migliorare mentalmente. Dobbiamo imparare a controllare noi stessi e cercare di avere equilibrio. Complimenti anche all’Irlanda che ha giocato un grande match con un grande Larmour. Ora testa alla prossima sfida“.

Gli ha fatto eco Campagnaro: “Ad inizio secondo tempo non siamo stati molto attenti sui dettagli e abbiamo commesso errori che poi abbiamo pagato. Dobbiamo cercare di migliorare ciò che abbiamo sbagliato. Non siamo una squadra peggiore di prima, ma ora bisogna cambiare marcia”.

Il capitano ha analizzato la sua prestazione: “A livello personale sono molto dispiaciuto per alcuni errori. Serviranno per migliorarmi in futuro. Nel primo tempo abbiamo sfiorato la meta in più di un occasione oltre a quella che abbiamo segnato. Bisogna ripartire da ciò di buono che abbiamo fatto senza dimenticare le cose che non hanno funzionato“.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola