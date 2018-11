Rugby, Test Match Novembre 2018: il calendario e gli orari delle prossime partite dell’Italia. Come vederle in tv

Conclusa con una bella batosta la trasferta americana, l’Italia del rugby torna nel Bel Paese per i tre Test Match di novembre che la attendono ancora. Nelle prossime tre settimane ci saranno sfide durissime e davvero molto emozionanti dove gli azzurri di Conor O’Shea andranno a caccia di qualche risultato importante. Andiamo a scoprire il calendario e gli orari delle prossime partite e come seguirle in TV.

10 novembre ore 15.00

Italia-Georgia (a Firenze)

diretta tv su DMAX

diretta streaming su DPLAY

diretta live testuale su OA Sport

17 novembre ore 15.00

Italia-Australia (a Padova)

diretta tv su DMAX

diretta streaming su DPLAY

diretta live testuale su OA Sport

24 novembre ore 15.00

Italia-Nuova Zelanda (a Roma)

diretta tv su DMAX

diretta streaming su DPLAY

diretta live testuale su OA Sport













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola