Rugby, Test Match novembre 2018: i precedenti tra Italia e Nuova Zelanda

Terzo ed ultimo probante appuntamento per i Cattolica Test Match di novembre 2018 per la Nazionale italiana di rugby che sabato prossimo affronterà allo Stadio Olimpico la squadra numero uno al mondo: gli All Blacks della Nuova Zelanda. I campioni del Mondo arrivano nel Bel Paese per sfidare gli azzurri in un incontro che si preannuncia ovviamente a senso unico, come dicono chiaramente i precedenti tra le due squadre: tredici confronti con tredici sconfitte per gli azzurri.

Precedenti Italia-Nuova Zelanda

No. Date Venue Score Winner Competition 1 22 May 1987 Eden Park, Auckland, New Zealand 70 – 6 1987 Rugby World Cup 2 13 October 1991 Welford Road Stadium, Leicester 31 – 21 1991 Rugby World Cup 3 28 October 1995 Stadio Renato Dall’Ara, Bologna 6 – 70 4 14 October 1999 McAlpine Stadium, Huddersfield 101 – 3 1999 Rugby World Cup 5 25 November 2000 Stadio Luigi Ferraris, Genoa 19 – 56 2000 end-of-year internationals 6 8 June 2002 Waikato Stadium, Hamilton 64 – 10 2002 Italy rugby union tour 7 11 October 2003 Colonial Stadium, Melbourne, Australia 70 – 7 2003 Rugby World Cup 8 13 November 2004 Stadio Flaminio, Rome 10 – 59 2004 end-of-year internationals 9 8 September 2007 Stade Vélodrome, Marseille 76 – 14 2007 Rugby World Cup 10 27 June 2009 AMI Stadium, Christchurch 27 – 6 2009 mid-year internationals 11 14 November 2009 San Siro Stadium, Milan 6 – 20 2009 end-of-year internationals 12 17 November 2012 Stadio Olimpico, Rome 10 – 42 2012 end-of-year internationals 13 12 November 2016 Stadio Olimpico, Rome 10 – 68 2016 end-of-year internationals













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS/Mattia Radoni