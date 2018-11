Rugby, Italia-Australia 7-26. Conor O’Shea: “Orgoglioso dei ragazzi, passi in avanti. Arrabbiato con l’arbitro”

L’Italia è stata sconfitta dall’Australia per 7-26 nel test match di rugby giocato allo Stadio Euganeo di Padova. Gli azzurri hanno ben giocato contro i Wallabies e i 19 punti di distacco sono ingenerosi per quanto si è visto in campo, la nostra Nazionale si è espressa su buoni livelli contro una corazzata anche se lontana dai suoi giorni migliori. Al termine dell’incontro hanno parlato il CT Conor O’Shea e il capitano Lorenzo Ghiraldini ai microfoni di DMAX:

CONOR O’SHEA: “Potevamo vincere oggi? Molto, molto difficile dirlo adesso. Sono molto orgoglioso dello sforzo e del comportamento dei ragazzi. Forse con più precisione avremmo avuto una maggiore chance ma sono orgoglioso perché quello di oggi è un passo importante per noi verso l’altissimo livello. Io però sono arrabbiato perché ci è stata negata la meta di Tebaldi nel primo tempo: quando giochiamo così e non veniamo premiati io sono arrabbiato. Quella meta avrebbe cambiato la partita? Non dico questo ma lo stesso arbitro contro la Scozia nel Sei Nazioni dell’anno scorso non si era comportato così. Forse non cambiava il risultato ma cambiava la mentalità. Ad ogni modo sono orgoglioso di questo gruppo perché abbiamo giocato bene“.



LORENZO GHIRALDINI: “Ho chiesto all’arbitro di usare il TMO sulla meta negata? Certo ma la risposta è stata che era sicuro della scelta, purtroppo è così. Nel primo tempo abbiamo concesso un po’ troppo spazio e loro hanno degli attaccanti fortissimi. Nel secondo tempo abbiamo avuto la chance per rientrare in partita ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta, abbiamo sbagliato un po’ troppo in rimessa. Quando siamo nella metà campo avversaria dobbiamo essere più precisi“.













Foto: Live Photo Sport