Rugby, i convocati dell’Italia per il Test Match con la Georgia. Tornano Parisse, Allan e Polledri

Conor O’Shea ha diramato l’elenco dei convocati della Nazionale italiana di rugby che, reduce dal pesante ko di sabato a Chicago (Stati Uniti) contro la n.2 del ranking Irlanda (54-7), tornerà in campo per i tre Cattolica Test Match tra le mura amiche che si disputeranno a novembre: il primo in ordine di tempo sarà il confronto di sabato 10 novembre al “Franchi” contro la Georgia, in programma alle ore 15 a Firenze.

Il tecnico ha confermato la presenza dell’estremo Jayden Hayward, anche se nella partita contro gli irlandesi il giocatore del Benetton si è infortunato (costola incrinata) e ben difficilmente potrà dare il suo contributo. Una situazione molto complicata visto che in questo ruolo le defezioni non mancano e il solo Luca Sperandio è realmente disponibile. O’Shea, dunque, per questo incontro che ci vede opposti alla formazione georgiana (12 esima nel ranking) ripropone alcuni dei big non presi in considerazione per la trasferta americana, ovvero Leonardo Ghiraldini, il capitano Sergio Parisse e Jake Polledri. Inoltre in seconda linea si punterà su giocatori esperti come Alessandro Zanni e Dean Budd mentre tra i trequarti c’è Tommaso Allan.

LA LISTA DEI CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 14 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 27 caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 10 caps)

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 2 caps)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 2 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 12 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 7 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 96 caps)

Seconde Linee

George BIAGI (Zebre Rugby Club, 23 caps)

Dean BUDD (Benetton Rugby, 13 caps)

Marco FUSER (Benetton Rugby, 30 caps)*

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 3 caps)*

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 106 caps)

Flanker/n.8

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, 3 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 1 cap)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 9 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais Paris, 134 caps) – capitano

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 3 caps)

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 22 caps)

Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, 1 cap)

Mediani di Mischia

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 25 caps)

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 26 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 40 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 30 caps)

Centri

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs, 35 caps)*

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 12 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 17 caps)*

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 52 caps)*

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 10 caps)

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 3 caps)*

*è/è stato membro dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”

non considerati per infortunio: Ornel GEGA (Benetton Rugby), Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club), Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club), Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club), Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club), Leonardo SARTO (svincolato), Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club) Federico ZANI (Benetton Rugby)













Foto: FIR utilizzo editoriale