Rugby, Guinness Pro 14 2018-2019: domenica le Zebre volano a Cardiff, tanti assenti per entrambe le squadre

Ottava giornata per quanto riguarda il Guinness Pro 14 2018-2019 di rugby che si svolge nel pieno dei Test Match di novembre, che scatteranno proprio nel week-end. Tante assenze per tutte le compagini: a Cardiff volano domenica le Zebre, per affrontare in terra gallese i Blues. La squadra emiliana è reduce da due successi consecutivi tra Pro 14 e Challenge Cup e vuole proseguire nel proprio periodo positivo, ma sarà tutt’altro che facile riuscire a battere la compagine gallese. L’ultimo precedente, risalente a settembre, è in favore delle Zebre che in casa riuscirono a trionfare.

Molto probabilmente ci sarà un nuovo innesto per la compagine di Michael Bradley: si tratta di Jamie Elliott, britannico classe ’92 ingaggiato proprio ieri dalle Zebre. Possibile un suo inserimento in squadra sin da domenica per rinforzare i trequarti. “Sono molto contento per questa nuova fase della mia carriera in Italia: non vedo l’ora di poter scendere in campo coi miei nuovi compagni e dimostrare il mio valore. Voglio dare il mio meglio per la squadra e ripagare la fiducia della società. Di sicuro porterò la mia esperienza e le mie qualità d’adattamento alle varie situazioni in campo con l’obiettivo di aiutare la squadra a cogliere tanti successi” le sue parole all’arrivo in Italia sul sito della compagine.

Da segnalare le tantissime assenze per la franchigia tricolore. Da Meyer a Tuivaiti, nuovi innesti per la nazionale di Conor O’Shea, entrambi all’esordio in maglia azzurra, passando per Giammarioli, Canna, Biagi, Bellini e Bisegni. Tutti saranno impegnati con l’Italia nella trasferta per i Test Match di novembre in terra statunitense, a Chicago per sfidare l’Irlanda.













