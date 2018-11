Rugby, Guinness Pro 14 2018-2019: Benetton Treviso cerca la vittoria con i Southern Kings

Prosegue la mini trasferta africana per quanto riguarda la Benetton Treviso nel Guinness Pro 14 2018-2019. Dopo la sconfitta, piuttosto deludente, di sabato scorso con i Cheetahs, i ragazzi di Kieran Crowley lanciano domani alle 18.15 (diretta su DAZN) la sfida all’altra compagine sudafricana del torneo: i Southern Kings. L’obiettivo è sicuramente quello di portare a casa la vittoria.

Mancano ovviamente ancora i reduci dai Test Match di novembre, dunque formazione molto rimaneggiata per i veneti che devono fare a meno di almeno una decina di giocatori che sarebbero sicuramente stati schierati in campo. Mediana affidata a Duvenage-McKinley, in prima linea troviamo Quaglio-Faiva-Riccioni. Da estremo spazio a Angelo Esposito.

Le formazioni

Benetton Rugby: 15 Angelo Esposito, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Tommaso Iannone, 12 Marco Zanon, 11 Monty Ioane, 10 Ian McKinley, 9 Dewaldt Duvenage, 8 Marco Barbini (C), 7 Michele Lamaro, 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Irné Herbst, 3 Marco Riccioni, 2 Hame Faiva, 1 Nicola Quaglio.

A disposizione: 16 Engjel Makelara, 17 Alberto De Marchi, 18 Giuseppe Di Stefano, 19 Niccolò Cannone, 20 Marco Lazzaroni, 21 Giorgio Bronzini, 22 Antonio Rizzi, 23 Alberto Sgarbi

Kings: 15 Botha, 14 Penxe, 13 Rokoua, 12 Kruger, 11 Basson, 10 Banda, 9 Ungerer, 8 Lerm, 7 Burger, 6 Velleman, 5 Astle, 4 Greeff, 3 Scholtz, 2 van Vuuren, 1 Oosthuizen

A disposizione: 16 Balekile, 17 Tshakweni, 18 Pupuma, 19 Oelofse, 20 van Schalkwyk, 21 Masimila, 22 Beyers, 23 H. Klaasen













