Rugby femminile, Test Match novembre 2018: importanti affermazioni per Nuova Zelanda ed Inghilterra

Nel fine settimana si sono disputati anche quattro test match di rugby femminile spalmati su tre giorni: venerdì vittorie dell’Inghilterra contro gli USA e della Nuova Zelanda in Francia, ieri affermazione del Galles sul Sudafrica (che a fine mese sarà avversario dell’Italia), oggi larga vittoria della Spagna contro Hong Kong.

INGHILTERRA-USA 57-5

Il punteggio così netto testimonia quale divario ci sia tra le prime quattro del ranking ed il resto del mondo: gli USA sono la quinta potenza eppure a Londra non c’è partita: 33-0 a metà gara, 57-5 il risultato finale. Nove le mete casalinghe, che dominano la contesa dal primo pallone e chiudono la partita in scioltezza.

FRANCIA-NUOVA ZELANDA 0-14

Sicuramente il confronto più interessante e più equilibrato dell’intero lotto. Le neozelandesi però riescono a trovare la vittoria in casa delle transalpine al termine di un match comunque incerto. Le oceaniche però rafforzano così il primato nel ranking mondiale guadagnando altri 0.58 punti, allontanando le inglesi.

GALLES-SUDAFRICA 19-5

Un match che interessava anche le azzurre, dato che le sudafricane saranno avversarie delle italiane a fine mese: le gallesi vincono e portano a casa 0.26 punti in classifica, portandosi a soli 0.02 punti dall’Irlanda, ottava. Con un piazzato in più ora il Galles avrebbe guadagnato una posizione.

SPAGNA-HONG KONG 60-5

Poco da dire su una partita a senso unico, con le iberiche che comandano dal primo all’ultimo minuto, mostrando sul campo tutto il divario in graduatoria tra le due selezioni. Le giocatrici europee non guadagnano nulla in classifica, ma certamente la prestazione è una grande iniezione di fiducia.

Test Match Internazionali femminili del fine settimana

9 novembre Inghilterra-USA 57-5

9 novembre Francia-Nuova Zelanda 0-14

10 novembre Galles-Sudafrica 19-5

11 novembre Spagna-Hong Kong 60-5













Foto: Pier Colombo