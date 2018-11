Roma-Sampdoria 4-1 Highlights, il VIDEO e i gol della partita. Che doppietta di El Shaarawy

La Roma ha sconfitto la Sampdoria per 3-0 nel match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I giallorossi risalgono la classifica e si rilanciano in ottica quarto posto. Dominio totale dei ragazzi di Eusebio Di Francesco che sono passati in vantaggio con Juan Jesus al 19′, poi Schick raddoppia al 59′ col classico gol dell’ex ed El Shaarawy chiude definitivamente la pratica timbrando il cartellino con una doppietta. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Roma-Sampdoria 3-0.

GOL JUAN JESUS (1-0):

De esta manera adelantó Juan Jesus a la Roma pic.twitter.com/2u6y5ujLZv — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) November 11, 2018

GOL SCHICK (2-0):

Asi puso Schick el segundo para la Roma pic.twitter.com/jiiItWSqga — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) November 11, 2018

GOL EL SHAARAWY (3-0):

GOL DEFREL (3-1):

Grégoire Defrel Goal (1-3) – Sampdoria vs Roma (Serie A) pic.twitter.com/EwSDp9fg2q — Ximo Pierto (@ximopiertoo) November 11, 2018

GOL EL SHAARAWY (4-1):













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock