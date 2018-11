Rugby, Edoardo Padovani convocato per Italia-Australia: “Sto bene, un onore essere qui”

Edoardo Padovani è stato convocato per Italia-Australia, test match che la nostra Nazionale giocherà sabato 17 novembre contro i Wallabies a Padova. L’estremo delle Zebre non veste la maglia azzurra dal tour estivo del 2017, proprio dalla sfida contro gli oceanici a Brisbane (in quell’occasione segnò anche una meta).



Il 25enne, che vanta già 14 cap in Nazionale, si è aggregato al gruppo che sabato ha sconfitto la Georgia a Firenze e ha rilasciato delle dichiarazioni tramite la Federrugby: “E’ sempre un onore avere la possibilità di poter difendere i colori dell’Italia e potermi allenare con i miei compagni. Fisicamente mi sento meglio e sono a completa disposizione dello staff. L’Australia è una squadra che ha un bel gioco e sicuramente un avversario temibile. Dal nostro punto di vista dovremo cercare di essere solidi in difesa e cinici in attacco. Abbiamo ottenuto un buon risultato con la Georgia ma adesso la nostra testa è focalizzata totalmente sul prossimo avversario. Dal mio punto di vista sono contento di essere qui e dare il mio apporto alla squadra”.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com