Rugby, cosa cambierà nel ranking mondiale dopo Italia-Australia? Tutte le possibili combinazioni: rischio sorpasso targato USA

Stiamo per superare la metà della finestra autunnale dei Test Match di rugby che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17. Ora è tempo del secondo dei tre test match casalinghi che attendono gli azzurri, che si giocherà sabato 17 a Padova contro l’Australia, con inizio alle ore 15.00.

La vittoria sui Lelos, unita alla sconfitta dei Wallabies in Galles ed al fattore campo della prossima sfida fanno sì che questa partita conti particolarmente anche per il ranking mondiale: l’Italia deve fare il massimo per cercare di restare a contatto con gli oceanici nel punteggio, onde evitare il sorpasso degli USA nella graduatoria.

Proprio così: questa settimana il pericolo numero uno per la nostra Nazionale arriva dagli States o, meglio, dalla Romania: a Bucarest si giocherà infatti Romania-USA, ed in caso di vittoria degli ospiti, quasi certamente arriverebbe il sorpasso della formazione statunitense, a meno di una mancata sconfitta dell’Italia sui Wallabies.

L’Italia al momento conta 73.32 punti e in caso di sconfitta con meno di 15 punti di scarto perderebbe 0.38 punti, che salirebbero a 0.57 in caso di margine maggiore. In caso di pareggio invece gli azzurri guadagnerebbero 0.62 punti, mentre una vittoria italiana varrebbe 1.62, o addirittura 2.43 se oltre il +15. Queste tutte le possibili combinazioni.

La Georgia sabato non potrebbe comunque superarci, giocando in casa contro Samoa, ma potrebbe avvicinarsi fino a 0.05 punti nella peggiore delle ipotesi. In caso di vittoria degli USA in Romania, anche col minimo scarto, l’Italia per conservare la posizione sugli americani dovrebbe almeno pareggiare con l’Australia.













