Romano Fenati denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un eccesso di velocità

Ancora guai per Romano Fenati. Il pilota italiano, che si era reso protagonista nel corso del GP del Misano 2018 in Moto2 di un gesto molto brutto (pinzata del freno anteriore) nei confronti di Stefano Manzi, era rientrato nel Circus grazie all’ingaggio del Team Snipers per il campionato di Moto3 dell’anno venturo, ma purtroppo si è reso protagonista di una brutta vicenda.

Fenati, a bordo di un’Audi Q3, secondo quanto riporta l’edizione di Ascoli Piceno del quotidiano “Il Resto del Carlino“, sarebbe stato fermato dalla Polizia Stradale venerdì sera, al termine di un inseguimento autostradale. La vettura del centauro, infatti, aveva sorpassato a gran velocità la pattuglia, senza fermarsi all’alt ed accostandosi solo dopo diversi chilometri percorsi. Infastidito dalla sanzione di “eccesso di velocità“, il 22enne avrebbe inveito contro gli agenti portando anche ad una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.













Foto: Valerio Origo