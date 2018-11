Roberto Mancini: “Stiamo giocando bene, bravi gli esordienti. Nel 2019 dobbiamo vincerle tutte”

L’Italia è riuscita a tornare alla vittoria, gli azzurri si sono imposti contro gli USA nell’amichevole internazionale giocata a Gent (Belgio): il successo per 1-0 è arrivato in pieno recupero grazie a un gol di Politano, la porta sembrava stregata ma alla fine siamo riusciti a sbloccare l’incontro legittimando una grande supremazia territoriale e di gioco. Grande soddisfazione per il CT Roberto Mancini che sperava di chiudere l’anno con una bella affermazione dopo il pareggio a reti bianche contro il Portogallo in Nations League.



L’allenatore marchigiano ha manifestato la sua gioia nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Rai al termine della partita: “Ho pensato che sarebbe finita 0-0, ma il calcio è così. Abbiamo creato tante occasioni, l’importante è che sia stata una buona partita. Ho visto della continuità nonostante i cambi, era la prima volta che giocavano insieme e non potevo sperare che tenessero la stessa intensità per 90′. Bene tutti gli esordienti, siamo in linea con le aspettative o forse più avanti perché mi sembra che stiamo giocando bene. Nel 2019 iniziano le qualificazioni agli Europei, dobbiamo vincerle tutte ormai un po’ di pareggi li abbiamo fatti“.













Foto: kivnl / Shutterstock.com