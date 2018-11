Portogallo-Polonia, Nations League calcio 2019: programma, orari e tv. Le probabili formazioni

Portogallo e Polonia si sfideranno domani sera nell’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2019 di calcio. I lusitani grazie al pareggio con l’Italia a San Siro sono già certi della qualificazione alla Final Four, mentre dall’altra parte i polacchi hanno già dovuto metabolizzare la retrocessione in Lega B. La squadra di Fernando Santos è pronta a chiudere in bellezza questa fase, regalando un’altra vittoria al proprio pubblico, mentre gli avversari proveranno a mettersi alle spalle il momento negativo ritrovando un successo che manca da cinque partite.

Portogallo-Polonia si giocherà martedì 20 novembre all’Estádio D. Afonso Henriques di Guimarães con calcio di inizio alle 20.45. Al momento non è prevista la diretta tv della partita nel nostro paese. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

Martedì 20 novembre

20.45 Portogallo-Polonia, Nations League Gruppo 3, Guimarães

Le probabili formazioni di Portogallo-Polonia

Portogallo (4-3-2-1): Rui Patricio; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Mário Rui; Rúben Neves, William Carvalho, Rafa Silva; Pizzi, Bernardo Silvia; André Silva.

Polonia (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Kedziora; Blaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Kurzawa; Lewandowski, Piatek.













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alizada Studios / Shutterstock.com