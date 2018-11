Portogallo-Polonia calcio, Nations League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Il calcio nostrano deve mettersi alle spalle immediatamente la delusione per l’eliminazione in Nations League e guardare già avanti, ma la competizione non è ancora terminata: questa sera, nel raggruppamento in cui l’Italia riposa è in programma Portogallo-Polonia.

All’andata la gara terminò 2-3, ma nonostante i lusitani siano già qualificati e certi di ospitare le Finali della rassegna, ed i polacchi già retrocessi, la gara ha un valore non indifferente: alla Polonia serve un punto per avere la certezza di essere testa di serie al prossimo sorteggio per le qualificazioni agli Europei del 2020, altrimenti sarà la Germania ad essere inserita in prima fascia.

Non ci sarà diretta tv della sfida in quanto alla stessa ora è in palinsesto l’amichevole dell’Italia di Roberto Mancini. Di seguito il programma completo della gara di Nations League:

Martedì 20 novembre ore 20.45

Portogallo-Polonia













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Dziurek Shutterstock.com