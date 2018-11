Pattinaggio di figura, Grand Prix Helsinki 2018: Charlène Guignard e Marco Fabbri si piazzano in seconda posizione, primo posto per Stepanova-Bukin

Si è conclusa con il bellissimo secondo posto di Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza sul ghiaccio la seconda giornata della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio di figura, quest’anno in scena nella capitale finlandese, presso l’Helsinki Ice Arena.

I danzatori allenati da Barbara Fusar Poli hanno eseguito un programma a dir poco monumentale. Sulle note della colonna sonora del celebre film “La la land“, i pattinatori sono stati protagonisti di una prestazione tecnica di altissimo profilo, in cui hanno raccolto il massimo dei livelli in tutti gli elementi ad eccezione della circular step, chiamata di livello tre. Dai creativi e originali sollevamenti, passando per la sequenza di passi su un piede e le sequenze coreografiche, i pattinatori azzurri sono riusciti a trasportare tutto il pubblico nelle meravigliose atmosfere del film. Nonostante un inciampo di Charlène una volta terminata la velocissima serie di twizzles, la coppia si è letteralmente superata guadagnando nel segmento il punteggio di 118.93, suddiviso in 66.83 nel tecnico e 53.10 nelle componenti del programma, ottenendo il nuovo primato personale di 196.29. Davvero un grandissimo risultato per Marco e Charlène, virtualmente qualificati alle meritatissime Finali di Vancouver, in programma dal 6 al 9 dicembre.

La tappa è stata vinta dai russi Alexandra Stepanova-Ivan Bukin, autori di un sensualissimo programma interpretato su “Am I The One” di Beth Hart con cui hanno raggiunto, eseguendo elementi di grandissima qualità, l’altissimo punteggio tecnico di 121.91 (67.01, 54.90) superando per la seconda volta di seguito quota 200 nel totale (200.09). A distanza siderale dalle prime due coppie si sono piazzati al terzo posto con 176.66 gli americani Lorraine Mcnamara-Quinn Carpenter i quali, grazie al vantaggio accumulato con la rhythm dance, hanno conquistato per la prima volta il podio in un circuito Grand Prix nonostante il quarto posto nel segmento valutato con 105.26 (58.54, 48.72). Assolutamente positivo l’esordio di Jasmine Tessari-Francesco Fioretti, autori di un programma libero di grande prospettiva con cui hanno ottenuto la settima posizione con 95.41 (53.02, 42.39) classificandosi ottavi nella classifica finale con il totale di 153.89.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Colombo Pier