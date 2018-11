Pattinaggio artistico, Tallinn Trophy 2018: Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, podio sfumato. Azzurri al quarto posto

Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini hanno ottenuto la quarta posizione al Tallinn Trophy 2018, nono appuntamento del circuito ISU Challenger Series di pattinaggio artistico, in scena presso la Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia).

Gli azzurri allenati da Rossana Murante e Tiziana Rosaspina, terzi dopo il primo segmento di gara, sono stati autori di un programma libero (pattinato sulle musiche della colonna sonora di “Bonnie and Clyde”) contrassegnato da qualche sbavatura di troppo, in particolare nella trottola d’insieme (chiamata invalida dal pannello) e nei salti lanciati: nello specifico i nostri ragazzi hanno atterrato con caduta il salchow e a due piedi il flip, perdendo così preziosi punti. Nonostante dei bellissimi sollevamenti di grande difficoltà e qualità, chiamati tutti di livello 4, i pattinatori hanno dovuto accontentarsi di 99.46 punti nel segmento (99.46,46.30) per un totale di 156.84, cedendo il passo ai pericolosi americani Tarah Kayne-Danny ‘O Shea, oggi artefici del miglior libero con cui hanno guadagnato la seconda pozione con il totale di 177.79.



Malgrado un programma sporcato da una caduta sul triplo toeloop in parallelo, il vantaggio accumulato nello short ha concesso agli austriaci Miriam Ziegler-Severin Kiefer di vincere la gara con il totale di 184.60. Al terzo posto si è invece piazzata con 172.31 l’altra coppia statunitense, quella formata da Jessica Calang-Brian Johnson. Buon quinto posto infine per la coppia azzurra di nuova formazione Giulia Foresti-Edoardo Caputo (124.97).

CLASSIFICA FINALE COPPIE DI ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER AUT 184.60 1 2 2 Tarah KAYNE / Danny O’SHEA USA 177.69 4 1 3 Jessica CALALANG / Brian JOHNSON USA 172.31 2 3 4 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 156.84 3 4 5 Giulia FORESTI / Edoardo CAPUTO ITA 124.97 5 5 6 Zhansaya ADYKHANOVA / Abish BAYTKANOV KAZ 90.84 6 6

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Giacomello (per gentile concessione di IceLab)