Pattinaggio artistico, Rostelecom Cup 2018: Stepanova e Bukin primi dopo la rhythm dance

Alexandra Stepanova e Ivan Bukin dominano la rhythm dance valida per la Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. La coppia russa riesce a fare la differenza di fronte al proprio pubblico di Mosca mettendo in mostra un buon programma valso un totale di 74.49, risultato molto interessante anche se inferiore di cinque punti rispetto al personale siglato un mese fa al Trophy Espo.



Gli allievi di Alexander Svinin, già vincitori del GP di Helsinki e terzi agli ultimi Europei, hanno commesso qualche piccola sbavatura ma sono comunque riusciti a mettere in fila tutti gli avversari grazie soprattutto a degli ottimi components (37.19) sommati a 37.30 punti per gli elementi tecnici. I due ragazzi di stanza a Mosca hanno rifilato cinque punti di distacco ai giovanissimi statunitensi Christina Carreira e Anthony Ponomarenko (69.01): i classe 2000-2001, già quinti a Helsinki e vicecampioni del mondo tra gli juniores, si sono distinti sul loro mix di tango e hanno messo in mostra un ottimo talento che ha permesso loro di avere la meglio sugli spagnoli Sara Hurtado/Kiril Khaliavin (66.40) e sui polacchi Natalia Kaliszek/Maksym Spodyriev (66.30).

RHYTHM DANCE: RISULTATI E CLASSIFICA













Foto: Olga Besnard / Shutterstock.com