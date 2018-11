Pattinaggio artistico, Rostelecom Cup 2018: dominio totale di Alina Zagitova, la Campionessa Olimpica trionfa

Alina Zagitova non fa sconti e trionfa alla Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che si è disputata a Mosca (Russia). La padrona di casa ha dettato legge in lungo e in largo anche in occasione del programma lungo, venendo premiata dai giudici col totale di 142.17 (68.68 per le parti tecniche e 74.49 per i components): la Campionessa Olimpica e d’Europa ha ben interpretato il proprio esercizio sulle note della Carmen Suite di Rodion Shchedrin e ha così bissato il successo ottenuto due settimane fa al GP di Helsinki, staccando il pass per le Finali di Vancouver dove sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.



La 16enne di Izhevsk, allenata da Eteri Tutberidze e Sergei Dudakov, ha trionfato col totale di 222.95 punti risultando letteralmente imprendibile per tutte le avversarie. La favorita della vigilia ha rifilato quasi 25 punti di distacco alla connazionale Sofia Samodurova (198.01). La 16enne allieva di Alexei Mishin si è ben distinta (130.61, 67.07 e 63.54) ed è salita nuovamente sul podio dopo il terzo posto di Skate America, mettendo così una seria ipoteca sul pass per gli atti conclusivi. Sorprendente terzo posto per la sudcoreana Lim Eunsoo (185.67) che grazie a un ottimo free program è riuscita a scavalcare la svizzera Alexia Paganini (182.50), la giapponese Yuna Shiraiwa (180.93) e la kazaka Elizabet Tursynbaeva (180.45).

CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE: