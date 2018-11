Pattinaggio artistico, Rostelecom Cup 2018: Della Monica e Guarise fantastici secondi dopo lo short program!

Eccellente secondo posto per Nicole Della Monica e Matteo Guarise nel programma corto della Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che si sta disputando a Mosca (Russia). Gli allievi di Cristina Mauri e Nina Mozer hanno eseguito un bellissimo short program sulle note di Never Tear Us Apart di Joe Cocker riuscendo a conquistare la giuria che ha premiato gli azzurri con un soddisfacente 72.32 (39.61 per la parte tecnica e 32.71 per i components): il romagnolo e la bergamasca, già secondi al GP di Helsinki di due settimane fa, sono riusciti a migliorare il proprio personale di ben quattro punti (lo avevano siglato proprio in occasione dell’evento finlandese) e ora sembrano essere lanciatissimi verso il podio anche in questo appuntamento, risultato grazie al quale potrebbero qualificarsi alle Finali della competizione itinerante.



Nicole e Monica si sono dovuti arrendere soltanto al cospetto dei fenomenali Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov, padroni di casa capaci di totalizzare un perentorio 78.47 (43.21, 35.26) che ha mandato in visibilio il pubblico presente. I Campioni d’Europa e vicecampioni del mondo, allenati da Maxim Trankov a Mosca, avevano già trionfato a Skate America e oggi hanno migliorato il proprio personale di ben cinque punti rispetto a quanto fatto a inizio ottobre in occasione del Trophy Espoo. Sulle note di I Got You di James Brown, i russi hanno fatto gara a parte e hanno ipotecato la vittoria. La coppia italiana è stata brava a lasciarsi alle spalle gli altri russi Pavliuchenko/Khodykin (69.38) ed Efimova/Korovin (65.46). Domani è in programma il free skating che definirà la classifica.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA GARA DI DELLA MONICA/GUARISE

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE DI ARTISTICO:













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo