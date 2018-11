Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2018: Shoma Uno conduce la gara, fantastica quarta posizione per Matteo Rizzo

La prima giornata dell’NHK Trophy 2018, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico quest’anno in scena presso il Prefectural Sport Center di Hiroshima (Giappone), si è chiusa con lo short program della categoria individuale maschile.

In una gara contrassegnata da diverse imprecisioni, il pattinatore di casa Shoma Uno, per la prima volta in carriera sul ghiaccio dell’NHK Trophy, si è portato al comando della classifica ben realizzando il quadruplo flip e il triplo axel, mancando tuttavia la combinazione a causa della caduta sul quadruplo toeloop. Nonostante questo neo, il Vice Campione Olimpico, grazie alle componenti del programma, è riuscito a guadagnare la vetta con il punteggio di 92.49 (48.91, 44.58) distanziando un monumentale Sergei Voronov, unico atleta dell’intero lotto ad eseguire una performance priva di sbavature. Nello specifico il trentunenne russo ha ben eseguito la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, il triplo lutz e il triplo axel, ottenendo il nuovo punteggio personale di 91.37 (50.10, 41.27). Staccato di ben 10 punti si è piazzato al terzo posto provvisorio con 81.16 (41.67, 40.49) il compagno di squadra Dmitri Aliev, artefice di una prova macchiata da un brutto errore sul triplo axel, atterrato con step out e successivamente con caduta.



Il talento azzurro Matteo Rizzo ha ben impressionato il pubblico pattinando un programma corto elegante ben costruito sulle note celebri di “Volare“, nella versione di Luca Longobardi: dopo aver atterrato un bellissimo triplo axel, l’atleta allenato da Franca Bianconi e dal padre Valter ha realizzato al meglio gli elementi di trottola e la serie di passi (livello 4), commettendo purtroppo due piccole imprecisioni negli arrivi del triplo lutz e del triplo toeloop in combinazione con il triplo flip. Grazie al riscontro positivo sulle componenti del programma, il pattinatore della Fiamme Azzurre ha guadagnato la quarta posizione posizione con il punteggio di 77.00 (38.79, 38.21) splendido risultato che gli permetterà di scendere nel gruppo dei migliori nel programma libero di domani, in programma a partire dalle 11:30 (ora italiana).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: Valerio Origo