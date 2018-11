Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2018: Matteo Rizzo chiamato a una prova di solidità nell’insidiosa tappa giapponese

Sarà un fine settimana impegnativo quello dell’azzurro Matteo Rizzo, pronto a disputare per la prima volta in carriera l’NHK Trophy 2018, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico quest’anno in programma presso il Prefectural Sports Center di Hiroshima (Giappone).

L’atleta allenato da Franca Bianconi e dal padre Valter, dopo la brillante performance di Skate America, è chiamato ad una prova importante davanti al pubblico giapponese, in cui cercherà di migliorare ancor di più le sue prestazioni già risultate di alto livello alla prima uscita stagionale, quella del Lombardia Trophy, in cui il pattinatore delle Fiamme Azzurre ha guadagnato il punteggio di 227.97. Dopo una leggera flessione al Finlandia Trophy, dove ha lasciato per strada una decina di punti nel libero totalizzando 217.97, Rizzo è tornato sul ghiaccio di Everett per l’esordio nel Grand Prix con una prova notevole caratterizzata dall’esecuzione di un buon quadruplo toeloop.

Nonostante il quadruplo sia stato chiamato sottoruotato dal pannello tecnico, il toeloop eseguito in America da Rizzo è apparso molto più solido e sicuro rispetto alle competizioni precedenti. Chiaramente uno degli obiettivi di questa tappa e dei prossimi appuntamenti sarà quello di riuscire ad eseguire il salto completo in gara, in modo da arricchire ancor di più il punteggio tecnico. In questo senso, sarà fondamentale atterrare in modo corretto anche gli ultimi tre elementi di salto del programma (quindi con bonus): triplo axel, la combinazione triplo flip/euler/triplo salchow e il triplo lutz.

Nella quarta tappa del circuito il gioiellino azzurro si scontrerà con atleti di alto profilo. Primo su tutti il Vice Campione Olimpico Shoma Uno, atleta che parte con i favori del pronostico, i russi Sergei Voronov e Dmitri Aliev ma anche l’americano Vincent Zhou e il lettone Deniss Vasiljevs.

Matteo Rizzo scenderà sul ghiaccio venerdì mattina alle ore 11:05 per lo short program e sabato a partire dalle ore 11:30 per il programma libero (orari italiani).

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DELL’NHK TROPHY 2018

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Colombo Pier