Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2018: doppietta giapponese nel singolo femminile. Kihira stellare vince la tappa, Miyahara seconda

Si è appena concluso il bellissimo programma libero del singolo femminile all’NHK Trophy 2018, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico quest’anno in scena presso il Prefectural Sport Center di Hiroshima (Giappone).

In una gara molto elevata sotto il profilo tecnico, a spuntarla è stata l’atleta di casa Rika Kihira, autrice di una meravigliosa rimonta dal quinto posto. La pattinatrice classe 2002 ha sbaragliato la concorrenza grazie a un programma interpretato sulle musiche di “Beautiful Storm” di Jennifer Thomas con cui ha snocciolato in scioltezza difficili eventi: sontuosa la velocissima ed ampia combinazione di apertura triplo axel/triplo toeloop (valutata con un GOE oscillante dal +3 al +5) così come il triplo axel singolo (+4 da sei giudici su nove). Atterrando salti di qualità come il triplo flip e l’ultima combinazione triplo lutz/doppio toeloop/doppio rittberger e raccogliendo livello quattro sia nelle trottole che nella serie di passi, la fuoriclasse nipponica ha chiuso il segmento con lo spaventoso punteggio record di 154.72, suddiviso in 87.17 (tecnico) e 67.75 (componenti del programma), conquistando la vetta con il totale di 224.31.

A sei punti di distanza si è piazzata la compagna di squadra Satoko Miyahara, atleta in grande forma che, pur eseguendo un programma brillante, ha ricevuto diverse chiamate dal pannello ( nello specifico due not clear edge in entrambi i tripli lutz, e due di sottoruotato nel doppio axel in combinazione con il triplo toeloop e nel doppio rittberger in combinazione con il triplo flip e doppio toeloop) che hanno abbassato di parecchi punti il punteggio tecnico. Tuttavia, grazie al dominio sulle componenti del programma, la medaglia di bronzo mondiale è riuscita ad ottenere nel segmento 143.39 (71.89, 71.50), conquistando la seconda posizione con 219.47 superando per pochissimi centesimi Elizaveta Tuktamysheva.



La russa allenata da Alexei Mishin, nonostante un programma impeccabile caratterizzato dalla realizzazione perfetta di tutti gli elementi tra cui spiccano il triplo axel, la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, il triplo lutz e la combinazione doppio axel/triplo toeloop, ha dovuto cedere il passo alle nipponiche per via delle componenti del programma, valutate giustamente inferiori alle prime due classificate. Tuktamysheva ha dunque chiuso la bellissima gara al terzo guadagnando nel segmento 142.85 (76.21, 66.64) totalizzando 219.02. Importante prova anche della terza nipponica in gara Mai Mihara, autrice di una notevole performance con cui si è piazzata in quarta posizione con il totale di 204.20.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: Lindsey Wasson (ISU Figure Skating)