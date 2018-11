Pallanuoto, Serie A1 2018-2019: scontro tra Brescia e Posillipo, la Pro Recco attende la CAF e rincorre

L’ottavo turno della Serie A1 di pallanuoto vedrà il match di cartello nella sfida tra Brescia e Posillipo, che andrà a chiudere la tornata: i lombardi saranno nettamente favoriti e punteranno a restare a punteggio pieno, mentre i campani cercheranno l’impresa. In attesa della sentenza della CAF, la Pro Recco, al momento a -3 dalla capolista, farà visita al Napoli e difficilmente perderà terreno.

La Sport Management riceverà il Quinto e non avrà problemi se saprà mostrare lo stesso smalto visto in Europa, mentre la Florentia chiederà strada al Catania per puntellare il quinto posto. Il Savona attenderà la Roma, priva, in questa e nella prossima giornata, di Paskovic e, in panchina, del tecnico Gatto.

L’Ortigia, salvo distrazioni europee, dovrebbe avere vita facile contro il Bogliasco fanalino di coda, mentre interessante sarà la sfida tra Lazio e Trieste, che metterà in palio punti pesantissimi per la corsa alla salvezza diretta. Di seguito il programma completo del prossimo turno della Serie A1 di pallanuoto.

8^ Giornata – sabato 1 dicembre 2018

14:30 C.C. NAPOLI – PRO RECCO N e PN Casoria (NA) – Piscina “Alba Oriens”

15:00 R.N. SAVONA – ROMA NUOTO Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli”

15:00 C.C. ORTIGIA – BOGLIASCO BENE Siracusa – Piscina “P. Caldarella”

16:00 R.N. FLORENTIA – NUOTO CATANIA Firenze – Piscina “G. Nannini”

18:00 BANCO BPM SPORT MANAGEMENT – IREN GENOVA QUINTO Busto Arsizio (VA) – Piscine Manara

18:00 S.S. LAZIO NUOTO – PALLANUOTO TRIESTE Roma – Foro Italico Piscina dei “Mosaici”

18:00 A.N. BRESCIA – C.N. POSILLIPO Brescia – Piscina di Mompiano

Classifica

1 Brescia 21

2 Pro Recco 18

3 Posillipo 16

4 Sport Management 15

5 Florentia 12

6 Savona 10

7 Quinto 9

8 Ortigia 9

9 Roma 9

10 Trieste 9

11 Lazio 7

12 Napoli 6

13 Catania 3

14 Bogliasco 1













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico