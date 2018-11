Pallanuoto, Serie A1 2018-2019: Pro Recco batte BPM, al Posillipo il derby campano. Brescia passa ad Ortigia

La quinta giornata della Serie A1 di pallanuoto ha visto il big match tra Pro Recco e Sport Management, risolto di liguri in proprio favore per 7-6. I campioni d’Italia restano così a -3 in classifica dalla coppia al comando, formata da Posillipo e Brescia. I campani vincono di misura, per 8-7, il derby contro il Napoli, mentre i lombardi passano agevolmente in casa dell’Ortigia per 3-12.

Punti pesantissimi in chiave salvezza per il Trieste, corsaro a Catania per 11-12, con gli etnei che restano sul fondo della classifica a quota zero, mentre l’altra stracittadina, quella della Capitale, va alla Roma, che supera la Lazio per 10-7. Derby ligure al Savona, che passa per 7-8 in casa del Quinto, mentre nell’ultima gara di giornata la Florentia vince a Bogliasco per 8-11.

Risultati

C.C. ORTIGIA – A.N. BRESCIA 3-12

NUOTO CATANIA – PALLANUOTO TRIESTE 11-12

C.N. POSILLIPO – C.C. NAPOLI 8-7

PRO RECCO N e PN – BANCO BPM SPORT MANAGEMENT 7-6

ROMA NUOTO – S.S. LAZIO NUOTO 10-7

BOGLIASCO BENE – R.N. FLORENTIA 8-11

IREN GENOVA QUINTO – R.N. SAVONA 7-8

Classifica

A.N. BRESCIA 15

C.N. POSILLIPO 15

PRO RECCO N e PN 12

BANCO BPM SPORT MANAGEMENT 9

IREN GENOVA QUINTO 9

PALLANUOTO TRIESTE 9

C.C. ORTIGIA 6

R.N. FLORENTIA 6

ROMA NUOTO 6

R.N. SAVONA 6

C.C. NAPOLI 6

S.S. LAZIO NUOTO 4

BOGLIASCO BENE 1

NUOTO CATANIA 0













Foto: Claudio Bosco Live Photo Sport