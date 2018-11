Pallanuoto, Serie A1 2018-2019: potrebbe continuare la fuga a due di Brescia e Posillipo. Scontri importanti sul fondo della classifica

La sesta giornata della Serie A1 di pallanuoto si giocherà interamente nella giornata di sabato 17 novembre: in attesa della sentenza della CAF su Pro Recco-Posillipo, al momento i campani sono primi a punteggio pieno ed andranno in Toscana per espugnare Firenze e confermarsi. Gioca in casa invece il Brescia, l’altra capolista, che attende il Quinto, matricola che tanto bene sta facendo.

La Pro Recco, che spera di rigiocare contro il Posillipo, va a Trieste, e non dovrebbe avere problemi a trovare la vittoria. Ad aprire la giornata però sarà Sport Management-Ortigia, con i Mastini che vogliono rialzarsi dopo la doppia sconfitta negli scontri diretti con Brescia e Recco, mentre i siciliani forse stanno rifiatando un po’ in vista dell’importantissimo impegno europeo di mercoledì.

Napoli-Roma sarà la partita che chiuderà la giornata alle ore 20.00 e verosimilmente lancerà una delle due compagini nella parte sinistra della graduatoria, mentre molto interessanti sono gli incroci in ottica salvezza: punti pesantissimi in palio nel derby ligure tra Savona e Bogliasco e, soprattutto, nella sfida tra Lazio e Catania.

Programma 6a giornata

Sabato 17 novembre 2018

15:00 Sport Management – Ortigia

16:30 Lazio – Catania

18:00 Trieste – Pro Recco

18:00 Savona – Bogliasco

18:00 Florentia – Posillipo

18:00 Brescia – Quinto

20:00 Napoli – Roma

Classifica dopo la 5a giornata

1 Brescia 15

2 Posillipo 15

3 Pro Recco 12

4 Sport Management 9

5 Trieste 9

6 Quinto 9

7 Ortigia 6

8 Florentia 6

9 Napoli 6

10 Roma 6

11 Savona 6

12 Lazio 4

13 Bogliasco 1

14 Catania 0













Foto: Claudio Bosco LPS