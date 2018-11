Pallanuoto, Serie A1 2018-2019: Posillipo cade a Firenze, Brescia in fuga. Profondo rosso per Bogliasco e Catania

La sesta giornata della Serie A1 di pallanuoto vede il tracollo del Posillipo, che cade per 10-7 a Firenze e lascia in vetta il Brescia, vittorioso per 13-6 sul Quinto. In attesa della sentenza della CAF sulla sfida con i campani la Pro Recco espugna facilmente Trieste imponendosi per 2-15, mentre la Sport Management batte 14-8 i siciliani dell’Ortigia.

Nel gruppone delle squadre a quota nove punti si porta la Roma, corsara a Napoli nell’ultima gara in programma per 8-11, mentre sorride anche l’altra sponda del Tevere, con la Lazio che batte, non senza sofferenze finali, il Catania per 7-6, lasciando gli etnei a zero. Derby ligure al Savona che batte il Bogliasco per 8-6.

Risultati 6a giornata

Sabato 17 novembre 2018

15:00 Sport Management – Ortigia 14-8

16:30 Lazio – Catania 7-6

18:00 Trieste – Pro Recco 2-15

18:00 Savona – Bogliasco 8-6

18:00 Florentia – Posillipo 10-7

18:00 Brescia – Quinto 13-6

20:00 Napoli – Roma 8-11

Classifica dopo la 6a giornata

Brescia 18

Posillipo 15

Pro Recco 15

Sport Management 12

Trieste 9

Quinto 9

Florentia 9

Roma 9

Savona 9

Lazio 7

Ortigia 6

Napoli 6

Bogliasco 1

Catania 0













Foto: Claudio Bosco LPS