Pallanuoto, Serie A1 2018-2019: la capolista Brescia va a Bogliasco. Turno sulla carta interlocutorio

La settima tornata del massimo campionato della pallanuoto maschile è tutto sommato sulla carta interlocutoria: le big del torneo nostrano, a meno di difficoltà nel recupero dalle fatiche continentali, non avranno problemi a centrare i tre punti e continuare la cavalcata nelle zone nobili della graduatoria.

Il Brescia capolista ed imbattuto va a Bogliasco e non dovrebbe avere nessun problema in una gara che si annuncia a senso unico, mentre le due inseguitrici, Posillipo e Pro Recco, in attesa della sentenza della CAF sul ricorso dei liguri, giocheranno in casa rispettivamente contro Savona e Lazio e dovrebbero fare bottino pieno.

La Sport Management va a Trieste e con il cuore mostrato ad Hannover dovrebbero strappare i tre punti, mentre lo scontro tra Roma e Florentia proietterà una delle due nelle zone nobili della graduatoria. Molto interessanti le sfide tra Quinto ed Ortigia, con i siracusani a caccia delle stesse belle prestazioni offerte in Europa, e tra Catania e Napoli, con gli etnei chiamati a muovere la classifica dopo un inizio davvero negativo.

7^ Giornata – sabato 24 novembre 2018

15:00 PRO RECCO N e PN – S.S. LAZIO NUOTO Sori (GE) – Piscina Comunale

15:00 NUOTO CATANIA – C.C. NAPOLI Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

17:00 C.N. POSILLIPO – R.N. SAVONA Casoria (NA) – Piscina “Alba Oriens”

18:00 PALLANUOTO TRIESTE – BANCO BPM SPORT MANAGEMENT Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

18:00 ROMA NUOTO – R.N. FLORENTIA Roma – Foro Italico Piscina dei “Mosaici”

18:00 BOGLIASCO BENE – A.N. BRESCIA Bogliasco (GE) – Piscina Comunale “G. Vassallo”

18:00 IREN GENOVA QUINTO – C.C. ORTIGIA Genova – Piscine di Albaro

Classifica dopo la 6a giornata

Brescia 18

Posillipo 15

Pro Recco 15

Sport Management 12

Trieste 9

Quinto 9

Florentia 9

Roma 9

Savona 9

Lazio 7

Ortigia 6

Napoli 6

Bogliasco 1

Catania 0













Foto: Renzo Brico