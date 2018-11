Pallanuoto femminile, Serie A1 2018-2019: Catania a e Padova per allungare nella quarta giornata, Verona vuol continuare a stupire

Il campionato di Serie A1 della pallanuoto femminile riparte dopo l’impresa del Setterosa che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup femminile. Riprende la corsa a due che vede in vetta Catania e Padova ma ci sono anche altre sfide interessanti nella tornata di domani.

Ad aprire la quarta giornata sarà infatti alle ore 13.45 la sfida tra Verona e Milano: le neopromosse venete sono chiamate a confermare il terzo posto contro la squadra meneghina, che non ha iniziato al meglio la stagione. In Coppa Italia vinse Milano 9-15, ma l’impressione è che i valori in un mese siano cambiati.

Alle ore 15.00 tre gare che appaiono dall’esito già scritto: a Rapallo le padrone di casa sfidano l’F&D H2O, ancora a quota zero assieme al Torre del Grifo, che ospita la Roma, la quale, al pari delle liguri vuole ripartire al più presto e scrollarsi di dosso la compagnia di Florentia e Bogliasco.

Le toscane riceveranno infatti il Padova e l’esito della sfida appare scritto, così come per le liguri, che alle ore 16.30 andranno a giocare in casa del Catania, subito dopo la fine della sfida precedentemente citata tra Torre del Grifo e Roma: anche in questo caso non dovrebbero esserci problemi per le etnee, che continueranno ad andare a braccetto con le patavine.













Foto: Ettore Griffoni