Calcio a 5, Serie A 2018-2019: Maritime Augusta affronta Came Dosson, rinviata Real Rieti-Acqua&Sapone

Settimo turno in formato “spezzatino” nella Serie A 2018-2019 di calcio a 5. L’atteso big match tra il Real Rieti e l’Acqua&Sapone è stato rinviato al 18 dicembre per via dell’impegno della compagine abruzzese in Champions League (il 14 novembre nell’Elite Rd contro il Kairat Almaty). Per questo motivo saranno in programma cinque gare: due venerdì e tre il sabato.

A dare inizio alle danze sarà Lazio-Lynx Latina. Al PalaGEMS la posta in palio sarà alta in chiave salvezza, con entrambe le squadre obbligate a fare punti per smuovere la classifica, visto l’ultima posizione con un solo punto all’attivo. Un pari servirebbe a pochissimo. Centrare il bersaglio grosso, ovviamente, potrebbe consentire ad una delle due compagini laziali di dare un significato diverso a questo campionato. Al PalaDirceu la Feldi Eboli ospiterà Pesaro in un confronto aperta ad ogni risultato. La compagine di Basile ha subito uno stop dopo quattro risultati utili consecutivi, finendo ko a sorpresa contro la Meta Catania. Pertanto la voglia di riscattarsi davanti al proprio pubblico c’è, al cospetto di una formazione forte. Italservice che, in qualità di seconda forza del campionato, non vorrà concedere sconti e continuare la propria rincorsa verso il primato.

Nella giornata di sabato, come detto, tre le partite in programma. L’Arzignano, dopo la brutta sconfitta contro la Came Dosson, se la vedrà contro una Meta Catania in grande condizione. Il successo menzionato contro Eboli ha regalato ai siciliani grandi certezze e senza dubbio i riferimenti rappresentati da Musumeci e dallo spagnolo Alex Constantino potranno dare ulteriore slancio alla loro prestazione. La Came se la vedrà, invece, contro il Maritime Augusta. Un match durissimo attende i veneti contro i primi della classe che, al PalaJonio, vorranno far valere il peso del fattore campo e rafforzare la propria leadership. A completamento del turno la partita tra Civitella-Napoli, prevista al PalaSantaFilomena di Chieti, con gli azzurri che, dopo aver battuto l’Acqua&Sapone, vogliono dar continuità ai propri risultati superando anche i rivali abruzzesi.

GIORNATA 7 – SERIE A – 10/11/2018

Civitella Colormax-Lollo Caffè Napoli

Feldi Eboli-Italservice Pesaro

Lazio-Lynx Latina

Maritime Augusta-Came Dosson

Real Arzignano-Meta Catania Bricocity

Real Rieti-Acqua&Sapone Unigross rinviata al 18 dicembre 2018













Foto: Lapresse