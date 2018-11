Pallanuoto femminile, le migliori italiane della quinta giornata di Serie A1: Roberta Bianconi trascina Catania alla vittoria nel big match

La quinta giornata della Serie A1 della pallanuoto femminile ha dato il verdetto tanto atteso: il primo scontro stagionale tra Padova e Catania va alle etnee, capaci di imporsi in trasferta per 7-8. Vincono le inseguitrici, Roma e Rapallo, sempre terze a braccetto, mentre in quinta piazza salgono Bogliasco e Florentia. Andiamo a scoprire le migliori italiane della tornata:

Roberta Bianconi (Catania): una tripletta nel momento più importante della sfida, quello nel quale le etnee nel terzo periodo scavano il solco decisivo salutando le patavine. Finalmente, dopo alcune giornate nelle quali era apparsa sottotono, ritroviamo la campionessa che tanto farà bene nel club e con il Setterosa.

Domitilla Picozzi (Roma): pokerissimo per lei che prende per mano le capitoline nella sfida contro Milano, che si rivela più difficile di quanto prevedibile alla vigilia. Assieme a Chiappini è il valore aggiunto di questa formazione, e potrebbe portare le compagne ad insidiare patavine ed etnee. E in Nazionale…

Silvia Avegno (Rapallo): difficile scegliere una tra lei, Marcialis ed Emmolo per una vittoria soffertissima contro la matricola terribile Verona. Il suo merito però è quello di mettere a segno una doppietta nel secondo tempo, quello in cui le liguri trovano il break che a fine match sarà decisivo.

Dafne Bettini (Bogliasco): una millennial alla riscossa. I benefici del collegiale con il Setterosa si vedono tutti: nel facile incontro contro Torre del Grifo trova anche un minutaggio elevato che le permette di fare ulteriore esperienza. Il futuro è tutto suo, la Nazionale la attende.

Aleksandra Cotti (Florentia): trascina le toscane ad una fondamentale vittoria in chiave salvezza in casa dell’F&D H2O. Due gol di un peso specifico molto elevato, va in rete nei omenti decisivi e scava il solco che le padrone di casa non riescono più a colmare. Si ritrova dopo un periodo così così.













