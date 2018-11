Pallanuoto femminile: Le convocate dell’Italia per il collegiale del Setterosa. Sono 17 le atlete chiamate in Nazionale

La Serie A1 di pallanuoto femminile questa settimana è ferma, ma non ci sarà il previsto primo turno preliminare di Eurolega, così il Setterosa ne approfitta per radunarsi ad Ostia: da domenica 25 a mercoledì 28 le 17 convocate da Fabio Conti si ritroveranno per preparare al meglio i prossimi impegni di Europa Cup.

Le colonne della Nazionale risultano essere sempre Catania, Rapallo e Roma, mentre Padova porta sempre capitan Queirolo. Confermata infine la presenza delle due millennials entrate ormai stabilmente nel giro della selezione maggiore, ovvero Lucrezia Cergol del Trieste e soprattutto Dafne Bettini, del Bogliasco.

Di seguito l’elenco completo delle convocate di Fabio Conti:

Elisa Queirolo (Padova)

Lucrezia Cergol (Trieste)

Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Roberta Bianconi, Valeria Palmieri e Giulia Gorlero (Catania)

Giulia Emmolo, Federica Lavi, Silvia Avegno, Giulia Viacava e Sofia Giustini (Rapallo)

Dafne Bettini (Bogliasco)

Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi e Izabella Chiappini (Roma)













