Pallanuoto femminile, Europa Cup 2019: le convocate dell’Italia per la partita con l’Ungheria. Confermata la formazione che ha battuto l’Olanda

Squadra che vince non si cambia: il CT del Setterosa Fabio Conti conferma in blocco la squadra che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup di pallanuoto femminile e chiama le stesse tredici atlete per la seconda sfida, in programma lunedì 3 dicembre alle ore 18.30 a Verone contro l’Ungheria.

Colonna portante della Nazionale si conferma l’Orizzonte Catania, con cinque atlete, mentre Rapallo e Roma ne portano tre a testa (tra le capitoline figura ancora Chiappini, che tanto bene ha fatto all’esordio in Olanda), infine per il Plebiscito Padova campione d’Italia c’è capitan Queirolo e dal Trieste arriva la conferma per la millennial Cergol.

Di seguito l’elenco completo delle 13 convocate:

Elisa Queirolo (Plebiscito Padova)

Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Roberta Bianconi, Valeria Palmieri e Giulia Gorlero (L’Ekipe Orizzonte)

Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste)

Giulia Enrica Emmolo, Federica Lavi e Silvia Avegno (Rapallo PN)

Chiara Tabani, Domitilla Picozzi e Izabella Chiappini (SIS Roma)













