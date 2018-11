Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018: le convocate del Setterosa ai raggi X

Esordio stagionale per il Setterosa: domani, in quel di Eindhoven, le azzurre guidate da Fabio Conti se la vedranno con l’Olanda nel primo match della fase a gironi di Europa Cup. Italia nel Girone B che comprende, oltre alle Orange, anche Francia ed Ungheria: le prime due voleranno alle fasi finali, dove in palio ci sono i posti per la World League (alla vincitrice un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020). Andiamo a scoprire le convocate del Setterosa ai Raggi X.

Queste le 13 azzurre chiamate in causa: Elisa Queirolo (Plebiscito Padova), Rosaria Aiello, Arianna Garibotti e Roberta Bianconi (Fiamme Oro/L’Ekipe Orizzonte), Valeria Palmieri e Giulia Gorlero (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Giulia Enrica Emmolo, Federica Lavi e Silvia Avegno (Rapallo PN), Chiara Tabani, Domitilla Picozzi e Izabella Chiappini (SIS Roma).

Per quanto riguarda i portieri non cambia Fabio Conti e continua a puntare sull’esperienza di Giulia Gorlero, una delle più performanti in Europa nel proprio ruolo. Alle spalle Federica Lavi, che già in molte occasioni ha vestito la calottina tricolore. Poche le novità in generale: le stelle rimangono le solite Giulia Emmolo, Roberta Bianconi ed Elisa Queirolo, un’ossatura ormai presente da anni nel Setterosa. La curiosità però la suscita Izabella Chiappini: l’ex brasiliana potrebbe dare spettacolo con la calottina azzurra, è una delle giocatrici con più talento offensivo al mondo. Nomi noti quelli di Silvia Avegno, Arianna Garibotti, Chiara Tabani e Domitilla Picozzi (nonostante i soli 20 anni). Al centro spazio ancora alle solite Rosaria Aiello e Valeria Palmieri, delle garanzie per lo schieramento tricolore. Il nome nuovo è quello di Lucrezia Cergol: classe 2001, della Pallanuoto Trieste.













