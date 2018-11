Pallanuoto, Europa Cup 2018-2019: domani Italia-Francia. Parla Sandro Campagna: “Non dovremo sottovalutare l’avversario”

Il Settebello fa tappa ad Imperia: l’Italia della pallanuoto maschile ospiterà domani alle ore 20.00 la Francia nel match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari.

L’Italia ha comunque mosso la classifica, conquistando un punto, mentre ai montenegrini ne sono andati due: la gara contro i transalpini non va sbagliata per nessun motivo, anche se la differenza tra le due compagini è chiara. A qualificarsi alla Final Eight saranno le prime due del raggruppamento.

Alla vigilia ha parlato al sito federale Sandro Campagna: “Abbiamo organizzato un collegiale di preparazione anche nell’ottica di nuove valutazioni. Questi appuntamenti stagionali mi consentono di allargare la base, inserire gradualmente atleti che si sono messi in evidenza nei propri club ed eventualmente verificarne i progressi in un clima stressante emotivamente per la necessità di conseguire il risultato. L’Europa Cup è una competizione fondamentale per il cammino verso le finali di World League che assegneranno il primo pass olimpico; ogni partita è un test probante e ci fornisce indicazioni per il futuro prossimo e più lontano“.

Il CT non sottovaluta l’avversario: “La Francia è all’inizio di un percorso che mira ad arrivare alle Olimpiadi di Parigi 2024 con una squadra competitiva. La qualificazione ai Giochi di Rio dopo 24 anni ha avviato un progetto ed alimentato le ambizioni di un giovane gruppo che già ai campionati europei di Barcellona ha espresso valide prestazioni. Non dovremo sottovalutare l’avversario, restare concentrati ed esprimere il nostro gioco con continuità“.

Prima volta in gara ufficiale per Campagna ad Imperia: “Può sembrare strano, ma sarà il mio debutto. Non ho mai giocato ad Imperia né da atleta né da tecnico. Però più volte sono stato per raduni ed allenamenti. Imperia ha una profonda tradizione e sono sicuro che risponderà con calore e passione all’arrivo del Settebello. La piscina è bellissima e merita palcoscenici internazionali e di assoluto rilievo. Mi aspetto il tutto esaurito e una grande spinta ai ragazzi“.

Conclusione sulla funzione sociale dello sport: “Il Settebello deve essere un veicolo di promozione e aggregazione. Siamo orgogliosi di essere considerati un esempio per impegno e passione; di trasmettere l’amore per la pallanuoto e contribuire ad avvicinare i giovani e le famiglie allo sport. Per noi è un onore che moltiplica le nostre responsabilità“.













