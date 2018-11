Pallamano, Serie A maschile: a Conversano il derby contro Fasano, vola Bolzano

Nona giornata di gare per la Serie A di pallamano maschile, che vede ancora saldamente al comando della classifica il Bolzano, ancora imbattuto, e capace di sconfiggere 29-26 la Metelli Cologne, grazie alle 7 reti di Stefano Arcieri, finalmente decisivo per gli altoatesini, con il Cassano Magnago che resta secondo, in virtù del 23-22 al Chiarbola contro Trieste, che recupera Lekovic ma lo lascia di nuovo in infermeria a fine partita.

Molte emozioni anche nel derby pugliese tra Fasano e Conversano, vinto dai bianco-verdi 27-26 con un gol allo scadere di Riccardo Stabellini, mentre il Brixen ottiene due importantissimi punti contro la Ego Siena, superando la squadra toscana 29-26.

Vince anche il Merano, che si impone 32-27 sul Cingoli inguaiandolo nella lotta retrocessione, con l’ultima piazza occupata ancora dal Bologna, sconfitto 22-18 dal Fondi.

I tabellini delle partite:

ORARIO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 18.30 Trieste – Cassano Magnago 22-23 Download PDF h 19.00 Alperia Merano – Cingoli 32-27 Download PDF h 19.00 Brixen – Ego Siena 29-26 Download PDF h 19.00 Acqua & Sapone Junior Fasano – Conversano 26-27 Download PDF h 20.30 Bologna United – Banca Popolare Di Fondi 18-22 Download PDF h 21.00 Metelli Cologne – Bozen 26-29 Download PDF

La classifica aggiornata:

Bolzano 17 pti, Cassano Magnago 14, Conversano 13, Pressano 9**, Trieste 9, Brixen 9, Banca Popolare di Fondi 9, Acqua & Sapone Junior Fasano 8*, Metelli Cologne 8, Ego Siena 8, Alperia Merano 7, MFoods Carburex Gaeta 5*, Cingoli 4, Bologna United 2

*una partita in meno

**due partite in meno

