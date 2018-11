Pallamano, Serie A maschile 2018-2019: Fasano vince a fatica, tutto ok per Bolzano

Settimo turno di gare nella Serie A di pallamano maschile 2018-2019 e sesta vittoria stagionale per il Bolzano, che supera nel posticipo il Bologna per 25-22, . Grande successo per il Conversano, capace di piegare al Pala San Giacomo il Fondi per 31-21, mantenendo la seconda posizione in classifica, mentre il Cassano Magnago passa a Gaeta 29-26.

Nella gare del sabato, prova convincente del Pressano, che sconfigge 24-19 la Metelli Cologne in trasferta, grazie ad un’ottima prestazione del portiere Valerio Sampaolo, oltre alle reti di Alessandro Dallago, top scorer con 9 centri. Vince ancora il Fasano, che fatica contro il Cingoli, ma ne esce vittorioso 26-24, mentre il Trieste cade a Bressanone 23-22. Una prova sfortunata quella dei giuliani, che privi di Lekovic perdono per infortunio anche il neo-acquisto Dusan Sipka, con il quadro chiuso dal 30-23 del Siena sul Merano.

I risultati di giornata:

sabato 10 novembre

domenica 11 novembre

ORARIO PARTITA LIVE RISULTATO MATCH REPORT h 15.30 Bologna United – Bozen Guarda 22-25 Download PDF h 17.00 MFoods Carburex Gaeta – Cassano Magnago Guarda 26-29 Download PDF h 17.15 Conversano – Banca Popolare Di Fondi Guarda 31-21 Download PDF

Foto: FIGH