Pallamano, Serie A maschile 2018-2019: Bolzano allunga in testa alla classifica, Cassano Magnago si prende il secondo posto

Ottava giornata di gare per la Serie A di pallamano maschile e prima fuga, con il Bolzano che in casa sconfigge 26-19 il Trieste, allungando così su tutte, approfittando dell’incredibile ko del Conversano, superato al Pala San Giacomo dalla Metelli Cologne per 26-25 nei secondi finali.

La seconda piazza è dunque occupata dai lombardi del Cassano Magnago, che trascinati da un Alessio Moretti da 6 gol piega 25-24 il Brixen, con il Siena che si porta a quota 8, avendo la meglio 31-26 sul Bologna, grazie alle 9 reti di Jacob Nelson, top scorer al Pala Estra.

Due punti anche per la MFoods Carburex Gaeta, giustiziera 28-26 del Cingoli in trasferta, mentre cade ancora il Merano, superato 23-20 dal Fondi di uno scatenato Andre Alves Leal. Il programma sarà completato solamente mercoledì 28 con il recupero di Pressano-Fasano.

I risultati completi:

GIORNO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT 17 novembre Cingoli – MFoods Carburex Gaeta 26-28 Download PDF 17 novembre Conversano – Metelli Cologne 25-26 Download PDF 17 novembre Banca Popolare Di Fondi – Alperia Merano 23-20 Download PDF 17 novembre Cassano Magnago – Brixen 25-24 Download PDF 17 novembre Ego Siena – Bologna United 31-26 Download PDF

18 novembre Bozen – Trieste 26-19 – 28 novembre Pressano – Acqua & Sapone Junior Fasano – –

La classifica aggiornata:

Bolzano 15 pti, Cassano Magnago 12, Conversano 11, Trieste 9, Pressano 9*, Acqua & Sapone Junior Fasano 8*, Ego Siena 8, Metelli Cologne 8, Banca Popolare di Fondi 7, Brixen 7, MFoods Carburex Gaeta 5, Alperia Merano 5, Cingoli 4, Bologna United 2

*una partita in meno

Foto: FIGH