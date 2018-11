Pallamano femminile, Qualificazioni Mondiali 2019: Italia in Grecia per la prima fase, vietato sbagliare

Per la Nazionale italiana di pallamano femminile è il momento della verità, con le azzurre che saranno di scena ad Amyntas, in Grecia per affrontare Portogallo, Bielorussa e le padrone di casa. L’Italia va a caccia della qualificazione ai playoff di spareggio per i Mondiali di Giappone 2019.

L’impegno sarà molto probante anche dal punto di vista fisico per le ragazze allenate da Neven Hrupec, che dal 23 al 25 novembre disputeranno una partita al giorno, sempre alle ore 18:30.

La favorita è sicuramente la Bielorussia, ma si prospettano match molto equilibrati, con la stessa Grecia che potrebbe togliersi qualche soddisfazione davanti ai propri sostenitori, trascinata dalle reti di Lamprini Tsakalou, che attualmente gioca in Champions League con le slovene del Krim Merkator.

Per l’Italia poche novità dall’elenco delle convocate, dove non figura per infortunio la stella Anika Niederwieser, ma che vede la presenza di due giovanissime come Vanessa Dijogap (classe 2001) e Ramona Manojlovic (2002).

Il programma completo del Gruppo 3:

venerdì 23 novembre

h 16:00 | Bielorussia – Portogallo

h 18:30 | Italia – Grecia

sabato 24 novembre

h 16:00 | Grecia – Bielorussia

h 18:30 | Portogallo – Italia

domenica 25 novembre

h 16:00 | Portogallo – Grecia

h 18:30 | Bielorussia – Italia

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter