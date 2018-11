Pagelle Milan-Juventus 0-2: Cristiano Ronaldo e Mandzukic spengono i rossoneri, Higuain sbaglia il rigore

La Juventus ha sconfitto il Milan per 2-0 nel big match della dodicesima giornata di Serie A. I bianconeri hanno espugnato San Siro grazie alle reti di Mandzukic e Cristiano Ronaldo, Higuain ha sbagliato il rigore del pareggio. Di seguito le pagelle e i voti di Milan-Juventus 0-2.

CLICCA QUI PER I VIDEO DEI GOL E LE AZIONI SALIENTI DI MILAN-JUVENTUS 0-2

PAGELLE MILAN-JUVENTUS 0-2:

MILAN:

Donnarumma: 5,5. Non può molto sull’incornata di Mandzukic ma il gol di Cristiano Ronaldo è in parte colpa sua.

Rodriguez: 4. Si perde Mandzukic in occasione del gol, l’errore è davvero imperdonabile e inciderà su tutta la partita. Non si rialzerà più.

Romagnoli: 5. La sua marcatura sugli attaccanti avversari non è delle migliori a tratti va in affanno.

Zapata: 5. Prestazione molto deludente, fatica a tenere il passo degli attaccanti juventini e cede spesso la posizione non riuscendo a sfruttare il suo fisico.

Abate: 5,5. Titolare nella difesa ma delude le aspettative, Cristiano Ronaldo e compagni sembrano avere vita troppo facile.

(Borini): s.v.

Calhanoglu: 5,5. Prova sottotono, si vede pochissimo in fase di manovra e non riesce a dare il guizzo necessario per bucare la retroguardia juventina.

(Laxalt): s.v.

Bakayoko: 6. Non ha sfigurato nel cuore del campo ma davvero serviva qualcosa in più per poter seriamente impensierire la Juventus.

Kessié: 5,5. Qualche fiammata e qualche buona azione ma troppo poco per essere promossa in una partita di questo livello.

Suso: 5. Non si vede mai in avanti, la sua verve non è pervenuta in questa serata e il Milan ne risente.

Higuain: 4. Sbaglia il rigore del possibile pareggio, errore imperdonabile per il grande ex della partita che mette in difficoltà i compagni. L’argentino va poi in confusione, non riesce più a rendersi propositivo e il Milan ne risente. Nel finale prende anche il cartellino rosso.

Castillejo: 5. Non si accende praticamente mai, fatica ad andare a prendersi il pallone e ha pochissime occasioni a disposizione.

(Cutrone): s.v.

JUVENTUS:

Szczesny: 8. Superlativa parata sul calcio di rigore battuto dall’ex Higuain, il portiere polacco riesce a fare la differenza salvando il vantaggio.

Cancelo: 6. Molto più timido del solito. Tiene bene la posizione e sbaglia qualche cross di troppo. Prestazione comunque positiva.

Benatia: 6,5. Accanto a Chiellini si rende protagonista di una bella partita, chiude bene gli spazi e rende dura la vita agli attaccanti avversari che sbattono contro il suo muro. Il fallo di mano che provoca il rigore risulta ininfluente.

Chiellini: 7. Una torre invalicabile al centro, esegue un ottimo lavoro nel cuore della difesa comportandosi da vero uomo faro di questo reparto e mettendo in campo tutta la sua esperienza.

Alex Sandro: 7. Suo il cross al bacio che permette a Mandzukic di segnare il gol del vantaggio, spinge tanto sulla sinistra e mette in difficoltà gli avversari con delle sgroppate di rilievo.

Bentancur: 6. Scambia a tratti con Ronaldo, si vede qualche buona fiammata sulla trequarti ma è meno lucido e tonico rispetto ai suoi giorni migliori.

Pjanic: 7. Solito metronomo irrinunciabile, la manovra della Juventus e la gestione del pallone in fase di costruzione passano sempre dai suoi piedi, permette ai bianconeri di controllare la partita con grande disinvoltura.

(Khedira): s.v.

Matuidi: 6,5. Viene ributtato nella mischia al posto di Khedira, prestazione assolutamente sufficiente e soddisfacente per il centrocampista che ha fatto ottimo filtro.

Dybala: 6,5. Ci si poteva aspettare qualche zampata in più da parte dell’argentino che però agisce bene su tutto lo spazio offensivo, non sciupa mai i palloni, abile anche in fase di palleggio.

(Douglas Costa): s.v.

Mandzukic: 7. Torna titolare e fa subito la differenza, segna il gol del vantaggio con un’incornata proverbiale che sblocca il risultato: i suoi colpi di testa nell’area di rigore sono una sentenza.

Cristiano Ronaldo: 7,5. Riesce a segnare nel finale e ad andare in gol a San Siro, si mette in luce con una bellissima partita e la rete è il giusto premio. Ottima prova del portoghese che contribuisce alla manovra offensiva della squadra dando fiducia a tutti i compagni.

Foto: bestino / Shutterstock.com