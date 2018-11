LIVE Pagelle Juventus-Manchester United, Champions League in DIRETTA: i voti in tempo reale

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-MANCHESTER UNITED DALLE ORE 21.00

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Juventus-Manchester United, match valido per la quarta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Allo Stadium andrà in scena una sfida di cartello, l’incontro di lusso di questo mercoledì sera che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante tra due grandi corazzate che si daranno battaglia per la vittoria a due settimane di distanza dalla partita dell’Old Trafford vinta dai bianconeri con grande disinvoltura.

Questa sera i Campioni d’Italia andranno a caccia della quarta vittoria consecutiva nel torneo che permetterebbe di chiudere i conti in ottica qualificazione agli ottavi di finale: i ragazzi di Massimiliano Allegri partiranno con i favori del pronostico ma dovranno stare attenti alla compagine guidata da Josè Mourinho che cerca la rivincita contro una sua storica rivale. Da una parte Cristiano Ronaldo e compagni che stanno viaggiando a mille in questo avvio di stagione (13 vittorie e un solo pareggio), dall’altra il grande ex Pogba e altre stelle che sperano in un colpaccio in trasferta.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle pagelle di Juventus-Manchester United, match valido per la quarta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio: voti in tempo reale per scoprire come stanno giocando i calciatori in campo. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.













