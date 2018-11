Ordine d’arrivo MotoGP, GP Malesia 2018: risultato e classifica della gara. Marc Marquez vince davanti a Rins e a Zarco. Valentino Rossi (18°) cade quando era in testa, Dovizioso (6°)

Trionfo di Marc Marquez nel GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo in sella alla Honda, ottiene il nono successo stagionale precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins e la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco. Una gara amara per i colori italiani: Valentino Rossi, lungamente in testa alla corsa, cade a pochi giri dalla fine in curva-1, dando via libera al successo dell’iberico, concludendo in diciottesima piazza; Andrea Dovizioso non va oltre la sesta posizione con una Ducati in grande sofferenza mai competitiva quest’oggi.

ORDINE D’ARRIVO GP MALESIA 2018 – MOTOGP

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 40’32.372 164.0

2 20 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 40’34.270 163.9 1.898

3 16 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 40’34.846 163.9 2.474

4 13 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 40’37.039 163.7 4.667

5 11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 40’38.562 163.6 6.190

6 10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 40’43.620 163.3 11.248

7 9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 40’47.983 163.0 15.611

8 8 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 40’51.381 162.8 19.009

9 7 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 40’55.293 162.5 22.921

10 6 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 40’59.291 162.2 26.919

11 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 41’01.875 162.1 29.503

12 4 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 41’03.305 162.0 30.933

13 3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA 41’07.694 161.7 35.322

14 2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 41’10.284 161.5 37.912

15 1 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’12.047 161.4 39.675

16 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 41’14.192 161.3 41.820

17 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 41’16.350 161.1 43.978

18 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 41’30.660 160.2 58.288

19 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 41’32.563 160.1 1’00.191











Foto: Valerio Origo