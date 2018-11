Ordine d’arrivo F1, GP Abu Dhabi 2018: risultato e classifica della gara. Lewis Hamilton precede Vettel e Verstappen

Lewis Hamilton non molla di un centimetro e vince anche l’ultima gara della stagione. L’inglese chiude in bellezza a Yas Marina, precedendo sul podio Sebastian Vettel e Max Verstappen. Out Kimi Raikkonen, 11esimo Fernando Alonso. Di seguito l’ordine di arrivo del GP di Abu Dhabi 2018.

ORDINE D’ARRIVO GP ABU DHABI F1 2018



1 Lewis Hamilton (Mercedes)

2 Sebastian Vettel (Ferrari)

3 Max Verstappen (Red Bull)

4 Daniel Ricciardo (Red Bull)

5 Valtteri Bottas (Mercedes)

6 Carlos Sainz (Renault)

7 Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber)

8 Sergio Perez (RP Force India)

9 Romain Grosjean (Haas)

10 Kevin Magnussen (Haas)

11 Fernando Alonso (McLaren)

12 Brendon Hartley (Toro Rosso)

13 Lance Stroll (Williams)

14 Stoffel Vandoorne (McLaren)

15 Sergey Sirotkin (Williams)

16 Pierre Gasly (Toro Rosso) *

17 Esteban Ocon (RP Force India) *

18 Marcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber) *

19 Kimi Raikkonen (Ferrari) *

20 Nico Hulkenberg (Renault) *

*ritirati

